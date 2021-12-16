Фонд ЖКХ предложил предусмотреть финансирование застройщиков при расселении ветхого жилья

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ предлагает создать механизм дополнительного финансирования застройщиков, которые расселяют ветхое жилье в рамках проектов комплексного развития территорий. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации о мерах стимулирования жилищного строительства сообщил первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин.

Он уточнил, что при расселении граждан из аварийного жилья застройщики могут получить от фонда компенсацию до 100% своих затрат, связанных с переселением. Однако в случае с ветхими домами такой компенсации нет.

"По нашим наблюдениям, в тех кварталах, которые попадают под проект комплексного развития, бывает ветхого жилья кратно больше, чем аварийного. На расселение этого жилья мы источник финансирования не предоставляем. Соответственно, чтобы стимулировать и кратно увеличить количество таких проектов, мы предлагаем рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования, например, из средств Фонда национального благосостояния. Там складывается нормальная экономика, и соответственно, можно обеспечить возвратность этих средств в долгосрочной перспективе", - сказал Рурин.

Он добавил, что переселение граждан из аварийного жилья в России идет опережающими темпами. Рурин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу переселить в 2021 году из аварийных домов 130 тыс. россиян. На сегодня в новое жилье переехали 125 тыс. граждан. Рурин отметил, что до конца года целевой показатель будет достигнут.