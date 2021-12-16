Более полумиллиона кв. м жилья построят в Кабардино-Балкарии в 2022 году

НАЛЬЧИК, 16 декабря. /ТАСС/. Более 500 тыс. кв. м жилья планируют ввести в 2022 году в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии в текущем году планируется ввод жилья общей площадью 513 тыс. кв. м, за январь-ноябрь общий объем введенного жилья составил 429,6 тыс. кв. м, или 105,8% к аналогичному периоду прошлого года. Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 32 дома. В 2022 году планируется ввести 530 тыс. кв. м жилья", - говорится в сообщении.

В районах жилой застройки в 2021 году продолжается инфраструктурное строительство, отмечено в сообщении. Из бюджета республики более 50 млн рублей было направлено на капитальный ремонт инженерных сетей, которые необходимо провести до начала дорожно-ремонтных работ в микрорайоне Искож города Нальчика. "В 2022 году на расширение сетей и сооружений водоснабжения в жилом районе Восточном в Нальчике планируется направить свыше 570 млн рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете. При такой инфраструктурной поддержке объем ввода жилья в районе составит к 2025 году 170 тыс. кв. м", - уточнили в пресс-службе.

В федеральном бюджете на предстоящий год также предусмотрено более 198 млн рублей на создание системы отведения сточных вод в районе индивидуальной жилой застройки Эркин Езен в селении Белая Речка городского округа Нальчик. В 2023 году на строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения коттеджного поселка Мишхидж планируется направить более 128 млн рублей, микрорайона индивидуальной жилой застройки за селением Хасанья - более 58 млн рублей В 2024 году строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения планируется на территории дачных товариществ "Дубки-07" и "Сосруко" (близ Нальчика), на что предусмотрено 95 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.