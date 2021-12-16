В Чечне до конца 2023 года планируют построить более 10 млн кв. м. жилья

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 10 кв. м жилья планируется построить в Чеченской Республике до конца 2023 года, при этом для достижения среднероссийского уровня обеспеченности жильем за этот период необходимо ввести в эксплуатацию еще около 4 млн кв. м. Об этом сообщил в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных стимулированию жилищного строительства в РФ.

"При использовании всех имеющихся механизмов развития жилищного строительства к концу 2030 года в республике планируется построить более 10 млн кв. м. Вместе с тем, с учетом уровня прироста населения, уровень жилищной обеспеченности граждан увеличится с 23 до 24 кв. м на человека. Чтобы по итогам 2030 года достичь имеющегося на сегодняшний день среднероссийского показателя, который составляет 26 кв. м, необходимо за указанный период построить еще более 4 млн кв. м жилья", - сказал Зайпуллаев.

По его словам, в настоящее время по обеспеченности жильем Чеченская Республика занимает 82-е место в РФ, этот показатель в регионе составляет чуть более 20 кв. м на человека при среднероссийском показателе 26 кв. м. Среди основных причин - высокий демографический рост: в среднем население республики за год увеличивается более чем на 20 тыс. человек.

Как отметил министр, в настоящее время в улучшении жилищных условий в регионе нуждаются более 30 тыс. молодых семей, при этом в среднем за год удается решить жилищные проблемы лишь 100-150 семей. Еще одной проблемой, по его словам, является необеспеченность необходимой инфраструктурой участков под индивидуальное жилищное строительство, на которое в Чечне приходится большая часть всего вводимого жилья.

"На данный момент в собственности граждан - более 90 тыс. земельных участков для ИЖС, потенциальный объем площади жилья, которое может быть построено на этих землях, - более 15 млн кв. м. Однако из-за отсутствия необходимой для жизни инфраструктуры строительством в настоящее время охвачено только 12% этих территорий. Для подведения инженерных сетей к наиболее перспективным для застройки участкам требуется более 12 млрд рублей. Выполнение данных мероприятий обеспечит ввод жилья в регионе до конца 2030 года в объеме около 5 млн кв. м", - добавил Зайпуллаев.

По его данным, по состоянию на 1 декабря в этом году в Чечне введено в эксплуатацию - 992 тыс. кв. м жилья. Из них 869 тыс. кв. м, или 88% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.