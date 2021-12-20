Средний размер ипотечных кредитов в ноябре установил новый рекорд в 3,71 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Средний размер ипотечных кредитов в России растет четвертый месяц подряд и в ноябре установил очередной рекорд в 3,71 млн рублей, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в ноябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,71 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,7% (в октябре 2021 года - 3,54 млн рублей). Стоит отметить, что средний ипотечный чек растет уже четыре месяца после кратковременного снижения в июле текущего года", - отмечается в сообщении НБКИ.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 36,6% (в ноябре 2020 года - 2,71 млн рублей).

При этом, по данным НБКИ, в ноябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования - был отмечен в Москве (7,62 млн рублей), Московской области (5,92 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,93 млн рублей), а также в Ленинградской (4,27 млн рублей) и Тульской (4,27 млн рублей) областях.

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ - лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре она носила разнонаправленный характер. Сильнее всего данный показатель в ноябре увеличился в Тульской области (+17,7%), Ставропольском крае (+14,5%), Омской (+12,1%), Вологодской (+11,7%) и Кемеровской (+10,5%) областях. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в Воронежской (-4,5%) и Тюменской (-1,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-1,4%), Москве (-1,4%) и Иркутской области (-1,1%). Стоит отметить, что в Москве средний чек в ноябре снизился после рекордного значения предыдущего месяца (в октябре 2021 года - 7,72 млн рублей).