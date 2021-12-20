Число долгостроев с начала года увеличилось в 18 регионах России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Количество долгостроев, квартиры в которых ждут обманутые дольщики, с начала 2021 года увеличилось в 18 регионах России, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"С начала 2021 года по состоянию на сегодняшний день в 18 регионах число домов в ЕРПО (единый реестр проблемных объектов - прим. ТАСС) увеличилось на 90 новых проблемных объектов. Это Ленинградская (33 новых проблемных объекта), Ивановская области (9 объектов), Красноярский край (девять объектов), Ульяновская область (восемь объектов) и другие", - говорится в сообщении.

Доля долгостроев в этих регионах достаточно высока, поэтому им надо сосредоточиться на соблюдении установленных сроков, подчеркнул гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. "Мы готовы помогать и вместе с правительствами этих субъектов активизировать усилия по восстановлению прав пострадавших граждан", - приводятся в сообщении его слова.

В то же время с января по середину декабря 2021 года в 39 регионах России число долгостроев сократилось - в общей сложности на 368. Среди них - Московская, Ростовская, Липецкая, Свердловская области, Краснодарский край, Башкирия и другие регионы.

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,6 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из них будут восстановлены до конца 2023 года.