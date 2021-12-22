Более 7 млн кв. м жилья введут по итогам 2021 года в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 7 млн кв. м жилой недвижимости введут в эксплуатацию в Москве по итогам текущего года, что станет рекордом за всю историю города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отдельно скажу о жилищном строительстве. Это одна из острейших проблем города. В 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн кв. м жилья. Это в два раза больше, чем, скажем, в 2014, 2015, 2012 году. Это рекорд за всю историю города", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

Он отметил, что рост объема ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования.

"В результате увеличения [объемов] жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города", - добавил мэр.