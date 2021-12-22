Первый в регионе дом арендного жилья появится в Липецке

ЛИПЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Первый в Липецкой области дом арендного жилья построят в региональном центре с участием ДОМ.РФ. Об этом сообщил в среду глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам совещания с заместителем гендиректора ДОМ.РФ Денисом Филипповым и главой города Евгенией Уваркиной.

Он назвал строительство такого дома новым опытом для региона. "Спрос на арендное жилье растет, в том числе и в Черноземье, будем накапливать опыт постепенно, важно, что эта работа ведется в сотрудничестве с надежным партнером", - сказал Артамонов. Он пояснил, что здание общей площадью около 10 тыс. кв м появится на улице Неделина в городе Липецке. В ближайшее время, по словам главы региона, будет определен застройщик, начнется согласование проекта, а затем и стройка.

Кроме того, проинформировал Артамонов, ДОМ.РФ примет участие в благоустройстве центральной части областного центра. "В 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали для города дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств на общей площади в 34,5 гектара", - напомнил Артамонов. В ноябре текущего года ДОМ.РФ, Фонд ДОМ.РФ и администрация области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого будет развиваться цивилизованный рынок арендного жилья, а также будет разработан мастер-план развития центральной части города.