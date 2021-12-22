Алиханов считает, что финансирование жилищных сертификатов нужно увеличить в 10 раз

ТАСС, 22 декабря. Объем финансирования программы жилищных сертификатов, на которые могут претендовать в том числе молодые ученые, необходимо увеличить в РФ минимум в 10 раз. Об этом заявил журналистам в среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов после семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета по науке и образованию.

"Финансирование жилищных сертификатов, на наш взгляд, конечно, необходимо увеличивать минимум в 10 раз. Ежегодное финансирование необходимо поднять", - сказал он.

Как уточнил председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сейчас обсуждаются четыре предложения для решения жилищного вопроса молодых ученых и научных сотрудников.

"Это расширение программы жилищных сертификатов, запуск льготного ипотечного продукта, расширение практики строительства жилищных кооперативов для научных организаций и новый инструмент, который в этом году был опробован ДОМ.РФ, - строительство арендного жилья для студентов, преподавателей вузов и научных организаций. С подобными инициативами мы вышли на сегодняшний семинар", - пояснил Травников.

Как ранее сообщали в пресс-службе кабмина, на жилищные сертификаты в 2021 году предусмотрено более 14 млрд рублей, общее число получателей сертификатов в этом году составит более 5,5 тыс.

Государственные жилищные сертификаты выдают по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" семьям, перед которыми у государства есть жилищные обязательства. В правительстве напомнили, что помощь положена тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, за пределы Байконура, а также молодые семьи.

О поддержке молодых ученых

В начале декабря во время встречи президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева рассказала главе государства о сложностях, которые возникают с решением жилищного вопроса, и перечислила несколько вариантов, как можно улучшить ситуацию, в том числе с помощью жилищных сертификатов и льготной ипотеки. Путин обещал обсудить этот вопрос на заседании Госсовета.