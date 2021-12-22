Степашин оценил ущерб от потерь тепла и электроэнергии в 300 млрд рублей в год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Потери тепла и электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве России наносят ежегодный ущерб в 300 млрд рублей, сообщил в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Мы продолжаем строить дома не XXI века с точки зрения энергоэффективности. На всю страну у нас 265 "умных" домов. Мы каждый год теряем 300 млрд рублей на потерях тепла и электроэнергии", - сказал Степашин на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве.

Глава набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ уточнил, что есть конкретные предложения, которые он готов направить через экспертный совет, чтобы сдвинуть эту тему с мертвой точки.

Ранее правительство России утвердило стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в рамках которой в том числе планируется установить жесткие требования по энергетической эффективности новых зданий и вывести из эксплуатации изношенные неэнергоэффективные фонды.