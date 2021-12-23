В Якутске финансирование переселения из аварийного жилья увеличили в два раза

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Финансирование на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Якутске по инициативе прокуратуры увеличено с 45 млн до 107 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. В рамках проверки прокуратурой города дана оценка проекту бюджета городского округа "город Якутск" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.", - говорится в сообщении.

По результатам проверки с учетом необходимости решения вопроса переселения жильцов из аварийных домов, которые несут угрозу их жизни и здоровью и которые не вошли в программу переселения, прокуратура города на проект бюджета дала отрицательное заключение. Была отмечена недостаточность предусмотренных в проекте средств, необходимых для реализации прав граждан.

"22 декабря прокуратурой города принято участие в очередной сессии Якутской городской думы. По результатам обсуждения бюджет городского округа "город Якутск" утвержден депутатами представительного органа местного самоуправления, расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда увеличены с 45 млн рублей до 107 млн рублей", - добавили в прокуратуре.