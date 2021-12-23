Предложение аренды элитного жилья в Москве снизилось до рекордного минимума

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем предложения элитных квартир в аренду в Москве на фоне высокого спроса с начала года сократился на треть, опустившись до рекордно низкого показателя за последние шесть лет, сообщили ТАСС в четверг в международном агентстве элитной недвижимости Savills.

"С января по начало декабря на столичном рынке элитной аренды заключено на 45% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года, а число экспонируемых квартир в аренду в высокобюджетном сегменте за тот же период сократилось на 36%. Высокий спрос стал следствием рекордно низкого текущего объема предложения элитных квартир для аренды, показатель которого достиг значений декабря 2015 года, установив антирекорд по объему предложения за последние 6 лет", - говорится в сообщении.

Тенденция сокращения объема предложения наблюдаются со второго квартала 2020 года, отмечают аналитики Savills. Средняя предлагаемая ставка аренды, по их данным, увеличилась с начала года на 9% и составила 364 тыс. рублей в месяц за объект.

Если раньше подавляющее большинство арендаторов элитного жилья в Москве приходилось на иностранных граждан, то из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, доля запросов со стороны россиян за последние два года выросла на 24 процентных пункта. Теперь на российских граждан приходится более 60% запросов, а на иностранных клиентов - 38%. Самыми активными из зарубежных арендаторов, по данным Savills, выступают граждане Франции (6% спроса). Сниженный интерес иностранцев был компенсирован высокой активностью арендаторов из российских регионов.