Фонд ЖКХ считает, что замену лифтов в регионах целесообразно проводить через факторинг

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замену устаревших лифтов в российских регионах целесообразно проводить с применением механизма факторинга. Такое мнение высказала заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк на заседании комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое, ее слова приводит в четверг пресс-служба Фонда ЖКХ.

Механизм факторинга, как сообщалось, предполагает семилетнюю рассрочку платежа на ускоренную замену лифтового оборудования для региональных операторов капремонта.

"По нашим оценкам, замена 80 тыс. лифтов с рассрочкой оплаты выполненных работ в течение пяти лет может быть осуществлена в большинстве регионов за счет ежегодных сборов региональных фондов капремонта, включая стоимость факторинга. Подчеркну, что указанные средства уже имеются в распоряжении региональных операторов, что подтверждается данными о собираемости взносов и имеющихся остатках на счетах", - приводятся слова Сердюк в сообщении.

Она напомнила, что по требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" до 2025 года должны быть заменены 124,3 тыс. лифтов в 79 регионах. При этом 80 тыс. лифтов должны заменить региональные операторы. В конце 2020 года на замену лифтов из резервного фонда правительства Фонду ЖКХ было выделено 750 млн рублей.

"Мы превысили объем выделенных нам средств: в 2021 году Фонд ЖКХ принял решения о предоставлении порядка 1,1 млрд рублей на оказание финансовой поддержки на замену лифтового оборудования. Денежные средства были направлены для замены 2 039 лифтов в 23 регионах, в том числе с применением механизма факторинга. Всего по состоянию на 1 декабря текущего года 1 451 лифт уже введен в эксплуатацию в 23 субъектах РФ, и мы надеемся, что работы по замене оставшихся лифтов будут завершены до конца 2021 года", - сказала Сердюк.

Она добавила, что сейчас в правительстве РФ обсуждается вопрос о выделении Фонду ЖКХ 1,5 млрд рублей на замену устаревших лифтов в 2022 году.