ДОМ.РФ профинансирует строительство 1,5 млн кв. м жилья с помощью банка БРИКС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ профинансирует строительство 1,5 млн кв. м жилья с помощью Нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Правление ДОМ.РФ одобрило привлечение кредитных средств от НБР на финансирование проектов жилищного строительства и городского развития в России. Размер кредитной линии составляет $300 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что привлеченные от НБР средства позволят дополнительно построить до 1,5 млн кв. м жилья, до конца 2023 года жилищные условия улучшат около 30 тыс. российских семей. "В 2021 году несколько международных банков развития приняли участие в размещениях облигаций ДОМ.РФ для финансирования жилищной и социальной инфраструктуры. С привлечением средств Нового банка развития мы получим возможность поддержать новые объемы строительства современных домов в России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко.

Новый банк развития основан в 2015 году странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Цель деятельности Банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.