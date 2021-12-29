На Сахалине 105 семей получили новые квартиры по программе переселения из ветхого жилья

ТАСС, 29 декабря. Многоэтажный жилой дом сдали в эксплуатацию в городе Корсаково на Сахалине по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, ключи от квартир здесь получили 105 семей, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

В ходе пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья с софинансированием из федерального бюджета будет продолжена. Он отметил, что необходимо "вытащить людей из трущоб, где они проживают".

"105 семей из Корсакова накануне Нового года получили ключи от современных квартир. Многоэтажку на улице Калинина построили в рамках региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Сахалинцы получили комфортабельные квартиры, соответствующие всем современным стандартам - с ремонтом, дверьми, окнами, сантехникой, счетчиками, системой отопления и электроприборами", - говорится в сообщении.

Строительство многоэтажки началось в Корсакове в 2020 году. Здесь планируется построить еще два дома, создать общественные пространства, обустроить сквер с прогулочными зонами и местом отдыха.

В июне проблему аварийного жилья закрыли в селе Чапаево. Всего на территории муниципального образования в 2021 году расселили более 180 ветхих квартир. В следующем году планируется расселить свыше 300. Новые дома возводят не только в райцентре, но и в селах Новиково и Озерское. Всего в 2021 году благодаря соответствующей программе жилищные условия улучшили 4 тыс. человек - сахалинцы и курильчане, дома которых были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

В 2021 году средства на переселение жителей выделялись из областного бюджета, в 2022 году на эти цели предусмотрели федеральные деньги: Сахалинская область первой в России получила федеральные средства на программу расселения аварийного жилого фонда, признанного непригодным после 1 января 2017 года.