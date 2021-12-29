Архсовет Москвы одобрил проект на территории завода "Красный богатырь"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил архитектурно-градостроительную концепцию территории бывшего обувного завода "Красный богатырь".

"Река Яуза становится очень важной городской осью, мне это очень нравится. Этот проект попадает в череду реально классно получающихся проектов. Получается такой растянутый новый городской центр, который идет на север и северо-восток города. Давайте будем внимательно следить за развитием проекта, его поддерживать", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании Архсовета.

Согласно презентации проекта, площадь участка составляет 17,2 га, руслом Яузы он поделен на две части. По планам площадь застройки составит 473,6 тыс. кв. м (жилье, образовательная функция, общепит). Застройку предлагается сделать разноэтажной (до 100 м) и разной по типологии (и городские виллы, и башни). Помимо нового строительства, планируется комплексное благоустройство территории в том числе набережной реки. Пять исторических зданий планируется сохранить. Все кварталы свяжут между собой, проектом также предусмотрена организация площади рядом со зданием котельной. Заказчик - АО ИК "Северная звезда", проектная организация - Buromoscow.

Завод, созданный на базе Московского товарищества резиновой мануфактуры в селе Богородском, функционировал с 1887 по 2004 годы. Главный корпус завода построен по проекту архитектора Густава Гельриха. С 1923 на заводе выпускали резиновую и резино-текстильную обувь. В 1990 годы производство начало сокращаться, а в середине 2000-х было полностью остановлено.