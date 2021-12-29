В пяти регионах России получат компенсации еще 725 дольщиков проблемных домов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 700 граждан, которые приобрели квартиры в долгостроях, получат компенсации по решению наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на председателя набсовета, вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Принято решение в отношении 17 домов. Все объекты в невысокой степени готовности. Поэтому граждане, вложившие средства в их строительство, получат денежное возмещение. Выплаты получат 725 человек", - приводятся слова Хуснуллина.

В релизе уточняется, что на финансирование мероприятий планируется направить 1822 млн рублей. Речь идет о проблемных объектах восьми застройщиков в пяти регионах - Московской, Ростовской, Томской и Нижегородской областях, Красноярском крае.

В сообщении говорится, что решение о начале выплат будет принято до конца декабря. Информация будет опубликована на сайте Фонда дольщиков.

Уточняется, что с конца 2019 года до середины 2021 года набсовет фонда принял решение о восстановлении прав 97,5 тыс. дольщиков 1 159 проблемных объектов.