Востребованность выездного приема документов по услугам с недвижимостью выросла в 2021 г.

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Почти 266 тыс. человек воспользовались услугой выездного приема документов для учетно-регистрационных действий с недвижимостью за 11 месяцев 2021 года, что превышает показатель всего 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"За 11 месяцев 2021 года услугой выездного приема документов для учетно-регистрационных действий воспользовались 265,8 тыс. человек. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года (206,5 тыс.) и почти в четыре раза превышает показатель с января по ноябрь 2019 года (68,3 тыс.)", - сказали в пресс-службе.

За полный 2020 год услугой воспользовались 254 тыс. человек, а за 2019 год - 83,7 тыс.

Заявители могут получить государственные услуги Росреестра различными способами: дистанционно - на портале Росреестра и по почте, при обращении в офисы МФЦ, с помощью услуги выездного обслуживания заявителей. Услуга популярна как у физических лиц, так и у юридических - крупных правообладателей недвижимости, строительных компаний, нотариусов, агентств недвижимости и банков. Выездной прием документов осуществляется бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп.

Выездной формат включает в себя прием, обработку и доставку документов по основным услугам, связанным с оформлением недвижимости: прием заявлений о государственном кадастровом учете, государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.