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Россияне с мая 2021 года получили более 500 тыс. выписок из ЕГРН через портал госуслуг

Выписки получили около 350 тыс. человек

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Около 350 тыс. россиян получили 522 тыс. выписок из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал госуслуг с мая 2021 года, когда появилась такая возможность, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"С момента вывода на единый портал государственных услуг трех наиболее популярных типов выписок услугой воспользовалось около 350 тыс. человек, получивших более 522 тыс. выписок из ЕГРН", - сказали в Росреестре.

Жители России получили возможность заказывать выписки из государственного реестра недвижимости через портал госуслуг с мая 2021 года. Новый электронный сервис запустили Минцифры России и Росреестр. Речь идет о наиболее востребованных видах выписок: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости.

Для направления запроса на получение выписки пользователям - физическим и юридическим лицам - необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Результат поступает в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

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