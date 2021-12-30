Путин подписал закон о льготах компаниям, достраивающим дома обманутых дольщиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2024 года режима, позволяющего арендовать земельные участки без проведения торгов компаниям, которые достраивают жилые дома обманутых дольщиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые взяли на себя обязательства по достраиванию проблемных объектов. Первоначально такой механизм был установлен до 1 января 2022 года. Ожидалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех дольщиков, но на данный момент в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов.

"В настоящее время в стране их (обманутых дольщиков - прим. ТАСС) насчитывается около 80-100 тыс., в связи с чем правительством РФ совместно с регионами принято обязательство решить проблему обманутых граждан - участников долевого строительства к концу 2023 года, для чего необходимо продлить срок применения данного режима до 1 января 2024 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточняется в сопроводительных материалах, такой механизм является эффективным, поскольку позволяет завершить строительство проблемного объекта, исполнить обязательства застройщика перед гражданами и компенсировать затраты юридического лица на завершение строительства без финансирования из федерального или регионального бюджетов.