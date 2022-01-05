Эксперты ожидают замедления темпов роста ставок аренды в городах-миллионниках в 2022 году

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Темпы роста арендных ставок в крупнейших российских городах в 2022 году могут замедлиться. В среднем по городам-миллионникам России по итогам 2021 года аренда стала дороже на 20-30% в зависимости от количества комнат, такое мнение выразили опрошенные ТАСС участники рынка арендной недвижимости.

"По нашим оценкам, рост арендных ставок в 2022 году продолжится, но уже в меньшей динамике, чем это было в текущем году. Плавный рост стоимости может постепенно привести к выравниванию спроса и предложения, которые в последние 1,5 года испытывали сильные колебания", - отметил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Сергей Хахулин.

В "Авито Недвижимость" отмечают, что в среднем по городам-миллионникам ставки на аренду жилья выросли примерно на 31%, до 23 тыс. рублей. В то же время, по данным ЦИАН, отдельно аренда однокомнатных квартир подорожала на 21%, до 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных - на 23%, до 30,3 тыс. рублей, трехкомнатных - на 20%, до 45,8 тыс. рублей. "Для того, чтобы переехать в квартиру на комнату больше, приходится доплачивать примерно половину к текущей ставке. Например, двухкомнатные квартиры в среднем по ставке аренды дороже однокомнатных на 48%. Трехкомнатные дороже в аренде двухкомнатных на 51%", - отмечают в ЦИАН.

По мнению руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Ольги Павлиновой, в 2021 году ставки аренды показали рекордный рост, что связано с дефицитом предложения и вымыванием наиболее доступных вариантов аренды. Наиболее высокую динамику роста средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошедший год, по данным "Этажей", показали Москва - на 53%, до 57 тыс. рублей в среднем, Казань - на 31%, до 23,5 тыс. рублей, Санкт-Петербург - на 29%, до 35,8 тыс. рублей, Екатеринбург - на 27%, до 23,2 тыс. рублей и Самара - на 22%, до 18,5 тыс. рублей.

Рынок аренды "лихорадит"

По словам Хахулина из "Авито Недвижимость", за 11 месяцев 2021 года объем предложения на рынке долгосрочной аренды снизился на 21%, наиболее заметное сокращение из городов-миллионников показали Москва, Самара и Красноярск - на 40%, 41% и 34% соответственно. В ЦИАН отмечают, что с июля 2021 года количество объявлений на рынке аренды сократилось на треть. "В городах, где санитарно-эпидемиологические меры были введены раньше общероссийских, предложение долгосрочной аренды не снизилось, что объясняется падением туристического интереса и переходом части предложения из сегмента краткосрочной аренды в долгосрочную", - отмечают аналитики портала.

"Рынок аренды жилой недвижимости последние пару лет "лихорадит" регулярно. Если раньше до пикового спроса в осенний период объем предложения успевал восстанавливался в течение года, то в 2020 году и в 2021 году налицо острый дефицит доступного предложения. Часть квартир сейчас занята теми, кто продал свою недвижимость, купил "новостройку", а сейчас вынужден снимать временное жилье до сдачи дома в эксплуатацию", - добавляет Павлинова.

В то же время на фоне сокращающегося объема предложения интерес к долгосрочной аренде в крупнейших российских городах по итогам 11 месяцев вырос на 24%, отмечает Хахулин из "Авито Недвижимость". По данным ЦИАН, максимальную динамику спроса на жилье показали города Урала и Сибири: Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, где интерес к аренде жилья в 2021 году вырос в два раза и более. При этом по структуре потенциального спроса около 47% приходится на однокомнатные квартиры и студии, 38% - двухкомнатные и 15% - трехкомнатные.

По мнению Павлиновой из "Этажей", рынок аренды жилья в крупнейших российских городах ждет очередной этап трансформации в 2022 году, а до февраля - марта объем предложения будет активно восстанавливаться. "Сейчас не исключена волна расторжения договоров с собственниками и поиска альтернативных вариантов теми, кто был вынужден арендовать на волне роста ставок аренды. Особое влияние на рынок аренды окажет растущая стоимость заемных средств на покупку собственного жилья, будет расти спрос со стороны тех, кто отложит покупку собственной квартиры из-за выросших ставок и средней стоимости квадратного метра, поэтому новый резкий рост ставок аренды не исключен ко второму полугодию", - утверждает эксперт.