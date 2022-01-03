Красноярск и Самара лидируют в рейтинге городов по скорости окупаемости арендного жилья

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Красноярск и Самара лидируют в рейтинге городов по скорости возврата инвестиций в аренное жилье в новостройках, Москва оказалась на третьей строчке, Санкт-Петербург - на седьмом. Такие данные содержатся в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили, как за 2021 год изменился срок окупаемости арендных однушек на первичном рынке. Для расчета они взяли площадь квартиры 30 кв. м, данные о средней стоимости квадратного метра в новостройках и средние ставки аренды однушек в крупнейших городах России. Затраты на ремонт не учитывались.

"Наиболее привлекательны для сдачи в аренду квартиры в новостройках Красноярска, где средний срок окупаемости жилья площадью 30 кв. м составляет всего 8,6 лет. По сравнению с прошлым годом срок окупаемости сократился на семь месяцев", - говорится в материалах. Уточняется, что средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Красноярска составляет 68,2 тыс. рублей, ставка аренды - 19,2 тыс. рублей в месяц.

На втором месте рейтинга - Самара. Здесь, чтобы окупить квартиру в новостройке, потребуется 8,7 лет сдавать ее в аренду, в прошлом году на это потребовалось бы 8,6 лет. Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках в этом городе - 66,4 тыс. рублей, средняя ставка арены - 18,5 тыс. рублей в месяц. На третьей строчке - Москва, где за год срок окупаемости арендных однушек снизился на три года - с 12 до девяти лет (212,4 тыс. рублей и 57,1 тыс. рублей в месяц соответственно).

Четвертое место заняли квартиры в новостройках Новосибирска, которые окупятся при сдаче в аренду за 9,5 лет. На пятом месте, с окупаемостью в 9,7 лет, квартиры в новостройках Екатеринбурга. Далее следуют Ростов-на-Дону (10 лет), Санкт-Петербург (10,1 лет), Пермь (10,6 лет), Волгоград (11,5 лет), Нижний Новгород (11,6 лет).

За прошедший год ставки аренды в крупных городах России продемонстрировали рекордный рост на уровне 25-30%, а средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла в среднем на 15,5%, прокомментировала ТАСС руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова. "Естественно, что такая разница привела и к росту привлекательности приобретения недвижимости с целью ее последующей сдачи в аренду. По нашим оценкам, в среднем срок окупаемости квартир в новостройках, сдаваемых в аренду в России, без учета затрат на ремонт, сократился на два года - с 16 до 14 лет", - сказала собеседница агентства.