Эксперты: изменения в Налоговый кодекс упростят получение вычета на жилье

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Законодательные нововведения в части налогообложения при продаже жилья и получения имущественных налоговых вычетов, которые вступают в силу с 1 января 2022 года, упростят взаимодействие граждан с налоговой службой. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС юристы и эксперты на рынке недвижимости.

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения налогового законодательства, касающиеся имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), декларирования доходов при продаже недорогой недвижимости, освобождение от уплаты налога при продаже жилья семей с детьми и т. д. В частности, 2022 год станет первым годом, в котором будет применяться упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов в налоговом органе без подачи декларации и подтверждающих документов. Для этого нужно проверить наличие предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России. Возможность распространяется на граждан, у которых право на вычеты возникло с 1 января 2020 года.

"Процесс получения налогового вычета однозначно станет проще. Теперь не надо тратить время на сбор документов, достаточно заполнить шаблон заявления в личном кабинете налогоплательщика. К тому же сокращены сроки: камеральная проверка займет 30 дней, а средства будут перечислены в течение 15 дней", - отметила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

В свою очередь, ведущий юрист налоговой практики федерального юридического сервиса amulex.ru Ирина Бычкова, добавила, что такое заявление налоговым органом будет формироваться на основании сведений и документов, полученных от налоговых агентов, банков и Росреестра. Как уточнила ведущий юрист компании "СберРешения" Вероника Тихонравова, на сегодня по официальным данным ФНС, в информационном обмене со службой участвуют банки ВТБ, УК "Альфа-Капитал", "РСХБ Управление Активами", "Тинькофф" и "Сбер Управление активами". "По нашему экспертному мнению, упрощенный порядок в 2022 году коснется не очень большого числа граждан, так как на сайте ФНС России пока [на конец 2021 года] обозначены только пять банков - участников информационного обмена", - отметила она.

Кроме того, одним из изменений в части имущественных налоговых вычетов с 1 января 2021 года станут сроки для заявления налогового вычета с приобретенного в собственность имущества, говорит управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. "Если раньше, купив квартиру, например, в январе, приходилось ждать следующего января, то есть начала следующего налогового периода, чтобы подать документы на вычет, то теперь это можно сделать в том же налоговом периоде. Это нововведение - неплохая выгода, поскольку быстрый возврат средств помогает в том числе уберечь деньги от инфляции", - уточнил эксперт.

Право на вычет и перечень документов

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки, согласно которым при приобретении земельных участков или долей в них для индивидуального жилищного строительства, право на вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности, а при покупке прав на квартиру, комнату или доли в них в новостройке - с даты передачи объекта долевого строительства дольщику по акту передачи помещения, отмечает Бычкова.

Также теперь, если гражданин хочет получить имущественный налоговый вычет через работодателя, то ему не нужно будет лично забирать оригинал уведомления о подтверждении размера вычета в налоговом органе. "Налоговые инспекции подготовленные уведомления будут сразу направлять работодателям на исполнение формате pdf. А если заявление направлено через личный кабинет налогоплательщика, то и вовсе посещать налоговую инспекцию и тратить время не нужно", - добавляет Бычкова.

Среди других изменений Тихонравова назвала скорректированный перечень документов для имущественного вычета. Так, супруги-налогоплательщики могут подать заявление о распределении понесенных ими расходов на строительство или покупку жилья в период брака в совместную собственность. Кроме того, по ее словам, гражданам, которые будут подавать декларацию в 2022 году, стоит учесть, что имущественный вычет по процентам по ипотеке будет предоставляться только по одному объекту недвижимости.

Уплата налога от продажи жилья

Помимо изменений по имущественным налоговым вычетам, с 1 января 2022 года у некоторых граждан появится возможность не платить налог при продаже имущества. В частности, освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья семьи с двумя и более детьми. При этом, по словам юриста адвокатского бюро S&K Вертикаль Екатерины Олексенко, возраст детей должен не превышать 18 лет или 24 года, если он учится на очной форме, в год продажи жилья или до 30 апреля года, следующего за годом продажи, нужно купить новое, большее по площади или более дорогое по кадастровой стоимости. Также кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а у членов семьи получателя дохода не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого составляет более 50% от площади нового жилья.

Как отметила Коркка из "Метриум", всего в России насчитывается порядка 7 млн семей с двумя детьми и более 2 млн многодетных семей. "Однако доля тех, кто одновременно соответствует всем условиям, вряд ли велика, что ограничивает потенциальную аудиторию. На мой взгляд, основная сложность будет заключаться в оформлении сделки до 30 апреля следующего за продажей года: не у всех семей существует финансовые возможности для совершения покупки в такие сроки, даже при помощи ипотеки", - добавила эксперт.

Кроме того, теперь можно не указывать доходы от продажи недорогой недвижимости в декларации 3-НДФЛ до истечения трех или пяти лет владения. Речь идет про жилые, садовые дома, квартиры, комнаты, земельные участки стоимостью до 1 млн рублей и другие виды недвижимости, например, гаражи или автомобили - до 250 тыс. рублей.

При этом, уточняет юрист Олексенко, стоимость проданной недвижимости или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не должна превышать предельный размер налогового вычета. Если доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, предусмотренных законодательством, то декларации 3-НДФЛ нужно предоставить в инспекцию.

"На мой взгляд, это представляет собой рациональный шаг, особенно в текущих непростых экономических условиях. Полагаю, что эффект от данного нововведения будет заметен прежде всего в регионах, где данные суммы сопоставимы с бюджетом покупки", - считает Коркка. Также, по ее мнению, основной эффект от таких нововведений будет наблюдаться на региональных рынках жилья с относительно небольшим бюджетом покупки. А освобождение от уплаты налога при продаже недвижимости семей с детьми будет стимулировать развитие индивидуального домостроения в городах с невысокой девелоперской активностью.