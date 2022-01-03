Лукашенко заявил о необходимости сократить темпы жилищного строительства в Минске

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, поэтому необходимо сокращать темпы строительства жилья в столице и развивать ее города-спутники.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова на встрече с председателем Минского облисполкома Александром Турчином в понедельник.

Лукашенко отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица, - продолжил президент. - Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей".

Белорусский лидер отметил, что граждане стали активно покупать земельные участки вблизи столицы. "Надо немедленно продать эти [пустующие] участки людям, не обижая местное население, тех, кто веками или десятилетиями жили в этих деревнях".

Кроме того, по словам Лукашенко, в городах-спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места. Глава государства напомнил, что вокруг столицы развиваются Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь. "Из этих населенных пунктов легко добраться до столицы, и они активно застраиваются. Параллельно в этих городах создаются рабочие места", - отметил он.

На январь 2021 года население Минска составляло 2,01 млн человек.