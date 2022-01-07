В КБР власти завершают программу переселения из аварийного жилья

НАЛЬЧИК, 7 января. /ТАСС/. Программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, близится к завершению в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

"По программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в КБР в 2019-2023 годы" для досрочного завершения <...> необходимо переселить 788 человек из 314 помещений общей площадью 13 192,7 кв метров. Переселено 458 человек из 8 312,94 кв метров аварийного жилья, в том числе в 2021 году - 212 человек из 4 275,9 кв. метров. Программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, подходит к завершению, в настоящее время идет процесс оформления жилых помещений в собственность граждан", - сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения реализации мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" постановлением правительства КБР утверждена республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в КБР в 2019-2023 гг." Запланировано расселение 1 034 граждан из 62 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17 229,74 кв. м, которые признаны аварийными до 1 января 2017 г.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.