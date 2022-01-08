Эксперты: рынок аренды жилья в Москве вырастет в 2022 году за счет инвестиционных квартир

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в Москве в 2022 году начнет восстанавливаться и расти за счет вывода в экспозицию квартир, купленных в инвестиционных целях в новостройках в 2020-2021 годах на фоне повышенного спроса на жилье. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты столичного рынка арендного жилья.

"В 2022 мы ждем постепенного расширения арендной экспозиции, в том числе за счет квартир в новостройках, приобретенных на пике покупательской активности в 2020 и 2021 годах. В ближайшей перспективе цены в сегменте аренды будут регулироваться инфляцией и динамикой изменения объема предложения. Его увеличение, а также ограниченность платежеспособного спроса будут сдерживать рост арендных ставок", - считает заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

С этим соглашается и главный аналитик ГК "Миэль" Екатерина Бережнова, которая не исключает, что на фоне пополнения объема предложения на рынке аренды можно ожидать небольшого снижения ставок в следующем году. При этом не стоит надеяться на быструю коррекцию арендных ставок, так как это постепенный процесс и пополнение ликвидного предложения происходит медленными темпами, добавляет Полякова.

В то же время эксперты отмечают, что за год объем предложения арендного жилья в Москве сократился примерно на 47% и сегодня наблюдается дефицит квартир, сдающихся в аренду. По оценке "Инком-Недвижимость", от общего предложения на столичном рынке однокомнатные квартиры составляют 29,6%, двухкомнатные - 37%, трехкомнатные - 24,4%, многокомнатные - 3,1%, а объем предложения отдельных комнат для съема - 5,9%. По районам наибольший объем предложения квартир сосредоточен в Пресненском, Тверском районах, Раменках, Арбате и Басманном, а наименьший - в районах Восточный, Капотня, Внуково, Алтуфьевский и Котловка. "Сегодня сохраняется дефицит ликвидного предложения, его пополнение происходит медленными темпами, поскольку недорогие, но удачно расположенные и качественные объекты очень востребованы у арендаторов и быстро уходят из экспозиции", - говорит Полякова.

Высокий спрос и рост цен

Прошедший 2021 год стал неоднозначным для столичного рынка аренды: к концу года спрос на жилье оказался на 27% выше допандемийного 2019 года и почти в два раза - 2020 года, утверждает Бережнова из "Миэль".

В начале 2021 года спрос на аренду жилья в Москве снизился на 15% в годовом выражении, весной также наблюдалось сокращение спроса. И только в июне началось несезонное оживление в связи с притоком в столицу мигрантов, отмечает Полякова. При этом в 2021 года "высокий сезон", который начинается в конце лета, отметился 30-процентным повышением активности арендаторов относительно 2020 года, оценили в "Инком-Недвижимость". Оживление на рынке аренды продолжилось вплоть до ноября 2021 года.

"Спрос в сегменте "эконом" был на 17% выше предложения. Для сравнения: осенью 2020 года количество лотов в экспозиции в 2,5 раза превосходило число желающих их арендовать, а осенью доковидного 2019 года спрос и предложение находились на одном уровне", - говорит Полякова.

На фоне сокращения объема предложения за последние полгода арендная ставка на однокомнатные квартиры выросла на 12-15%, отмечает Бережнова. По данным "Миэль", сегодня в столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 40 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную - за 50 тыс. рублей, трехкомнатную - за 70 тыс. рублей в зависимости от расположения дома. Так, по данным "Инком-Недвижимость", наиболее высокие арендные ставки на "однушки" и "двушки" наблюдаются в Центральном административном округе - около 55 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно, а низкие - в Юго-Восточном административном округе - 33 тыс. рублей и 43 тыс. рублей.

"В условиях дефицита ликвидного предложения наймодатели стараются поднять оплату проживания на 5-15% (в зависимости от качественных характеристик объекта). Причем не только при сдаче своего объекта новым жильцам. Некоторые оговаривают увеличение цены аренды по действующим договорам найма, и нередко квартиранты принимают эти условия, считая их выгодными, ведь найти аналогичное жилье по прежним демократичным ценам уже не выйдет", - отмечает Полякова из "Инком-Недвижимость".