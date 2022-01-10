Средняя площадь новостроек Москвы в продаже снизилась на 15% по итогам 2021 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Средняя площадь квартир в московских новостройках в экспозиции снизилась по итогам 2021 года на 15% по сравнению с 2020 годом, сообщила консалтинговая компания Colliers в понедельник.

"В 2021 году средняя площадь жилья в новостройках Москвы (без учета элитной недвижимости) уменьшилась как в продаже, так и в спросе - средняя площадь лота в экспозиции сократилась до 58 кв. м, что на 10 кв. м меньше аналогичного показателя прошлого года, при этом средняя площадь проданного лота составила 55 кв. м", - говорится в сообщении.

Снижение площади произошло из-за осторожного поведения покупателей недвижимости, обусловленного ростом цен. Это мотивировало девелоперов продавать меньшие лоты. "Тенденция коснулась объектов комфорт-, бизнес- и премиум-классов, самое существенное уменьшение площади лотов, представленных на рынке, наблюдалось в премиум-классе (-18 кв. м за год)", - отмечается в сообщении.

По оценкам аналитиков, за 2021 год средневзвешенная цена квадратного метра новостроек в Москве выросла на 21%. Это связано с ростом ключевой ставки Банка России, удорожанием строительства и снижением объема предложения. Наибольший рост цен зафиксирован в бизнес-классе: 32% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го.

В конце четвертого квартала объем предложения на рынке новостроек столицы составил 2,03 млн кв. м, что на 11% ниже аналогичного периода 2020 года. "При этом выведено на рынок было 35 тыс. лотов среди новых жилых комплексов и корпусов, что на 3% больше по сравнению с IV кварталом 2020 г. Объем нового предложения составил 202 тыс. кв. м, что на 6% больше показателей предыдущего квартала, однако все еще на 27% меньше показателей конца прошлого года. Наибольшая доля объема предложения пришлась на бизнес-класс (46%)", - говорится в сообщении.

При этом аналитики Colliers отмечают высокий спрос на жилье на фоне субсидированной ипотеки и появления совместных программ банков и девелоперов. В четвертом квартале показатель спроса, по оценкам экспертов, составил 987 тыс. кв. м. Наибольший интерес отмечается к квартирам комфорт-класса, на их долю приходится 58%.