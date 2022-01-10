В Подмосковье дольщики 32 домов смогут получить денежные компенсации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение выплатить компенсации участникам долевого строительства 32 домов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Дольщики 32 домов в Московской области получат денежные компенсации. <...> Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации гражданам, которые вложили средства в строительство следующих объектов", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что речь идет об 11 домах застройщика ООО "Ирбис" в Красногорске, 9 домах ООО "Усадьба" в Коломне, 7 домах в ЖК "Банный" застройщика "АСКО" в Ступине, 3 домах от ООО "Ямакава Груп" в Рузе, а также доме от застройщика "Эстейт Девелопмент" в Дубне и доме от ООО "Мелиор Строй" в Чехове.

В пресс-службе добавили, что запись на выплату компенсаций производится на официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков.