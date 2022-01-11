В Приамурье в 2022 году жилищными сертификатами смогут воспользоваться вдвое больше сирот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 января. /ТАСС/. Власти Амурской области из регионального бюджета выделили 450 млн рублей на формирование 166 жилищных сертификатов для жителей региона социальной категории дети-сироты, которые состоят в очереди на получение жилья. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"На 2022 год выделено 450 млн рублей из областного бюджета, что позволит обеспечить сертификатами ориентировочно 166 человек. В прошлом году на эти же цели из областного бюджета было выделено 228,8 млн рублей. Благодаря этим средствам удалось обеспечить сертификатами 95 человек. Все они приобрели себе жилье", - говорится в сообщении.

Мера поддержки детей-сирот в виде предоставления жилищного сертификата в Амурской области введена в 2020 году. На сегодня право на нее имеют амурчане в возрасте от 23 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Размер соцвыплаты рассчитывается из нормы в 33 кв. метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья. Приобретенная квартира сразу переходит в собственность сирот.

В Амурской области проживают более 4,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свыше 3,8 тыс. из них устроены в приемные, замещающие семьи, более 700 - остаются без попечения родителей и в основном живут в социальных учреждениях.