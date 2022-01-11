На Кубани в 2022 году планируют восстановить права почти 9 тыс. дольщиков

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2022 году планируют восстановить права почти 9 тыс. дольщиков 85 долгостроев из 192 проблемных объектов, числящихся в реестре, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В 2022 году в Краснодарском крае планируют восстановить права более 8,8 тыс. обманутых дольщиков. Вице-губернатор Евгений Наумов добавил, что на сегодняшний день в реестре проблемных домов находится 192 объекта. Всего же в 2022 году планируют восстановить права по 85 объектам, в которых предусмотрено более 12,8 тыс. квартир", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам расширенного планерного совещания, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2022 году за счет средств фонда защиты прав дольщиков планируется завершить 31 проблемный объект, еще 24 долгостроя - за счет инвесторов, за счет собственных средств - 29 домов, кроме того в Краснодаре производят выплаты дольщикам еще одного объекта.

Ранее власти сообщали, что в 2021 году были восстановлены права дольщиков 88 долгостроев. "Нельзя сбавлять темпы работы в этом направлении. До конца 2023 года мы должны полностью закрыть тему обманутых дольщиков. Каждый пострадавший должен получить либо ключи от своей квартиры, либо денежную компенсацию", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Для решения сложившейся ситуации на Кубани применяют несколько механизмов: восстановлением прав участников долевого строительства инвестиционно-непривлекательных объектов занимается региональный фонд защиты прав дольщиков путем выплат компенсаций по объектам, завершение которых экономически не целесообразно, и путем непосредственной достройки долгостроев, также в крае была создана госкомпания для завершения долгостроев. Среди незавершенных объектов есть инвестиционно-привлекательные, власти Краснодарского края ведут активную работу по поиску инвесторов.