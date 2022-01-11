Более 1,5 тыс. семей в Москве докупили кв. м со скидкой по программе реновации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. семей воспользовались механизмом докупки дополнительных квадратных метров со скидкой 10% в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Участники программы реновации имеют право докупить дополнительные квадратные метры или целую квартиру со скидкой 10% в момент переселения или в течение двух лет после подписания договора на новую квартиру. Этой возможностью воспользовались уже более 1,5 тыс. семей", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что с осени 2021 года жители, переехавшие в дома по программе реновации, также могут приобрести в них машино-места - в московский фонд реновации жилой застройки подано уже свыше 1,1 тыс. заявок.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в настоящее время с жителями заключено более 1,4 тыс. договоров на дополнительные квадратные метры жилья, из которых более 760 - в 2021 году.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Общая мощность всех 534 "стартовых" площадок на данный момент достигла 8,5 млн кв. м.