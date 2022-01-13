ОЭСР проведет два исследования по жилищной политике и развитию территорий для России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по инициативе Минстроя в 2022 году проведут два исследования по жилищной политике и развитию территорий, сообщила в среду пресс-служба российского министерства.

Проект "Лучшее жилье для лучшей жизни: формирование показателей и политики в сфере строительства, ЖКХ и городской среды с учетом лучших практик ОЭСР" будет посвящен внедрению новых показателей по стимулированию строительства жилья и обеспечению его доступности. Сейчас данные, собираемые в России для расчета показателей в сфере жилищного строительства, отличаются от тех, которые применяются при расчете в странах - участницах ОЭСР, отметил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Изучение опыта коллег, как положительного, так и отрицательного, позволит эффективно внедрить лучшие практики ОЭСР и избежать возможных недочетов при реализации национальных целей России", - приводятся в сообщении слова Стасишина.

Второй проект "Тиражирование опыта Российской Федерации в рамках Стандарта комплексного развития территорий на территории стран, входящих в ОЭСР" направлен на выстраивание диалога между организацией и Россией о принципах развития застроенной городской среды. Проект будет реализовываться совместно с Фондом ДОМ.РФ.

Стандарт комплексного развития территорий разработан Минстроем России и ДОМ.РФ по поручению правительства России. Стандарт представляет собой методическое руководство, которое легло в основу усовершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования.