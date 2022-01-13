Максимальная высота домов на месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве составит 140 м

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минимальная высота жилых домов на территории бывшего Тушинского аэродрома рядом со стадионом "Спартак" составит 30 м, максимальная - 140 м. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры (МКА).

Ранее правительство Москвы сообщило об утверждении проекта планировки восточной части бывшего Тушинского аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону "Спартак" ("Открытие Банк Арена"), общей площадью 156,3 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"По утвержденному проекту планировки территории минимальная высота жилых домов составит 30 метров, максимальная - 140 метров", - говорится в сообщении.

Планируется построить три высотных жилых комплекса и 15 многоквартирных домов, в том числе два для переселения жителей района Покровское-Стрешнево по программе реновации. Также в планах возвести объекты образования - четыре школы и семь детских садов, центр спортивной медицины, гостиницы и апартаменты, торгово-развлекательные центры, дворец спорта, центр теннисного спорта и храм.

"В проекте предусмотрено строительство одного торгово-развлекательного центра, а также многофункционального комплекса, в котором будут, в том числе, торговые площади", - уточнили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

Согласно открытым данным, высота сталинской высотки на площади Красных ворот составляет 138 м, в здании 24 этажа. В "Центральном доме туризма" высотой 138,5 м - 33 этажа, в корпусах ЖК "Измайловский" на Первомайской улице высотой 140 м - по 37 этажей.