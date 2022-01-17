В Волгоградской области более 450 детей-сирот за год получили новые квартиры

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Однокомнатными квартирами в Волгоградской области в 2021 году обеспечили более 450 детей-сирот, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Благоустроенными однокомнатными квартирами в 2021 году обеспечены 452 жителя региона из числа детей-сирот", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что до предоставления однокомнатной квартиры дети-сироты могут получить жилье из маневренного спецжилфонда и временно в нем прописаться, в 2021 году такой возможностью воспользовались 85 человек.

По информации комитета строительства Волгоградской области, жилье для детей-сирот закуплено в новостройках Волгограда, Волжского, Урюпинска, города Фролово, а также Городищенского, Жирновского и Светлоярского районов. Для данной категории льготников приобретают готовые однокомнатные квартиры площадью от 28 до 45 кв. м, с отделкой "под ключ", оборудованные кухонными плитами, сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на решение жилищного вопроса детей-сирот в регионе направили 775,5 млн рублей.