В России квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 19,4%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Цены на вторичном рынке жилья России за 2021 год увеличились в среднем на 19,4% - до 82,7 тыс. рублей за квадратный метр. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир".

В нем отмечается, что вторичная недвижимость выросла в цене во всех 70 городах России, исследованных аналитиками портала.

"Средняя по всем городам цена квадратного метра по итогам прошлого года составила 82 701 (+19,4% за год), средняя цена предложения на вторичке - 4,59 млн рублей (+14,7%)", - говорится в материалах.

Самый большой прирост цены квадратного метра на вторичном рынке зафиксирован в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). В Московской области квадратный метр подорожал на 42%, в Севастополе - на 40,7%, в Калининграде - на 38,9%, в Ленинградской области - на 37,2%, в Курске - на 36,9%, в Улан-Удэ - на 36,3%, в Иваново - на 35,3%, в Чите - на 34,6%. В Москве стоимость квадратного метра квартир увеличилась за год на 18,7% - до 296,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - на 25,8%, до 173,6 тыс. рублей.

"Ипотека с господдержкой и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на первичке, а вторичка всегда подтягивается за ней. К тому же и на регулярном рынке ставки по ипотеке в прошедшем году были довольно выгодными", - приводятся в исследовании слова генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко.