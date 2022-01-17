Глава Астраханской области пообещал Путину выполнить планы по расселению аварийного жилья

ТАСС, 17 января. Власти Астраханской области должны активнее расселять аварийное жилье, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Тот пообещал, что соответствующие планы будут выполнены.

На проблему расселения аварийного жилья глава государства обратил внимание на встрече с Бабушкиным в Кремле в понедельник. "У вас аварийного жилья многовато пока", - констатировал Путин и поинтересовался, как идет сокращение числа аварийных домов.

"Программа, которая была сформирована до 1 января 2017 года, сегодня включает в себя 38 тыс. кв. м. И мы идем ускоренными, опережающими темпами и программу выполняем. Рассчитываем, что до конца 2022 года мы эту программу выполним", - заверил Бабушкин.

Он отметил, что в 2019 году властями области вместе с Генеральной прокуратурой были приняты обращения граждан, выявлено еще 698 аварийных домов, в которых проживают 18 тыс. человек. "Сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить", - подчеркнул губернатор.

"Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи", - указал президент. "Условия, в которых живут люди в аварийных домах, вызывают сочувствие и желание помочь максимально", - согласился Бабушкин. "Конечно, надо помогать", - повторил глава государства. "Двигаемся по этому направлению", - пообещал руководитель региона.