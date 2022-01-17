Девелопер "Инград" в 2021 году почти в два раза увеличил число переданных жителям квартир

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" почти в два раза увеличила число переданных собственникам квартир в 2021 году, до более 7,5 тыс., за счет высоких объемов ввода в эксплуатацию корпусов за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отделы заселения группы компаний "Инград" по итогам 2021 года передали собственникам ключи от более чем 7,5 тыс. квартир в жилых кварталах на территории Москвы и Московской области, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

В частности, по проектам в Москве переданы ключи от более 3 тыс. квартир в пяти жилых комплексах, а также более 4 тыс. квартир в четырех жилых комплексах Московской области. Увеличение темпов заселения собственников жилья в компании связывают с высоким объемом ввода новых корпусов за последние два года. Так, в 2020 году введено 40 корпусов, а в 2021 году - 23 корпуса в пяти жилых комплексах "Инграда" в Московском регионе.

На сегодня в жилых квартирах, построенных девелопером, проживает более 23 тыс. семей, посчитали в компании.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, на 1 января 2022 года возводит более 904,7 тыс. кв. м жилья в Москве и Московской области.