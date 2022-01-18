Институт развития ДОМ.РФ докапитализируют на 50 млрд рублей из средств ФНБ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минфин РФ планирует докапитализировать институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается создание правовых оснований для приобретения Минфином России по закрытой подписке обыкновенных акций новой эмиссии АО "ДОМ.РФ" в сумме 50 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается приобрести 35,7 млн акций по цене 1,4 тыс. рублей за штуку. "Приобретение акций АО "ДОМ.РФ" рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень - 9,5%)", - отмечается в документе.

В пояснительной записке указано, что с 2015 года активы ДОМ.РФ выросли в пять раз - до 1,7 трлн рублей. Прибыль компании выросла в 3,5 раза - с 8,6 млрд рублей в 2015 году до 30 млрд рублей по итогам 2021 года.

Консолидированные активы ДОМ.РФ к 2030 году достигнут 11 трлн рублей, согласно целям долгосрочной программы развития компании, а объем выплачиваемых дивидендов к этому времени может вырасти до 65 млрд рублей. "В среднесрочной перспективе до 2024 года ежегодная дивидендная доходность планируется на уровне 11%", - уточняется в пояснительной записке.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.