ДОМ.РФ и Росреестр выдали первую электронную закладную с помощью распределенных реестров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Росреестр выдали первую электронную закладную с использованием технологии распределенных реестров. Эксперимент призван увеличить оборот закладных за счет упрощения их секьюритизации и обеспечить банкам возможность наращивать ипотечные портфели, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Электронная закладная была оформлена в Банке ДОМ.РФ. Росреестр передал ее на хранение в депозитарий Банка ДОМ.РФ. Учет закладной осуществила депозитарная компания "Регион", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, эксперимент будет способствовать цифровизации ипотеки и внедрению новых стандартов в финансовой сфере, что в свою очередь позволит повысить скорость и удобство ее оформления. Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в свою очередь отметил, что новые технологии в ипотеке сократят издержки профессиональных участников ипотечных процессов, что в последующем позволит снизить ставки для заемщиков.

В целом, по данным Росреестра, число сделок по электронной ипотеке по итогам 2021 года увеличилось в России почти до 80% - это более чем в шесть раз выше показателя на начало 2020 года. При этом по 14% новых ипотечных кредитов оформляется электронная закладная, общее количество электронных закладных превысило 190 тыс.

Эксперимент по обмену данными при оформлении цифровой ипотеки между депозитарием, осуществляющим хранение электронных закладных, и Росреестром начался в декабре 2021 года. Он реализуется с участием Банка России, Минцифры, ДОМ.РФ и ООО "Системы распределенного реестра". Эксперимент завершится осенью 2022 года, но первые результаты можно будет оценить уже в марте при подведении промежуточных итогов.

В мае 2021 года Росреестр, ДОМ.РФ и ассоциация "Финтех" уже осуществили выдачу первых электронных закладных с помощью технологий распределенных реестров, но в тестовом режиме. В рамках проекта удалось повысить скорость работы с электронными закладными. Кроме того, обеспечивается простота и прозрачность сделки.