Объем ввода жилья на землях ДОМ.РФ в 2021 году увеличился на 26%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья на федеральных землях, переданных ДОМ.РФ регионам России, вырос в 2021 году на 26% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в сообщении Института развития в жилищной сфере в среду.

"На федеральных землях, переданных ДОМ.РФ субъектам РФ, в 36 регионах в 2021 году введено в эксплуатацию более 2,1 млн кв. м жилья. Это на 26% больше, чем в 2020 году (около 1,7 млн кв. м)", - говорится в релизе.

Наибольший объем жилья на землях ДОМ.РФ был введен в Тюменской области (358,8 тыс. кв. м), Краснодарском крае (более 212 тыс. кв. м), Челябинской и Саратовской областях (192,3 и 176,3 тыс. кв. м соответственно), Москве (139 тыс. кв. м). В релизе отмечается, что строительство жилья на переданных регионам участках ведется с применением стандарта комплексного развития территорий ДОМ.РФ, который предполагает создание благоустроенной среды.

"ДОМ.РФ активно занимается увеличением объемов ввода жилья в стране и повышением его качества с помощью комплекса эффективных инструментов. Среди них: механизм КРТ, проведение аукционов "за долю", передача земельных участков на безвозмездной основе регионам и муниципалитетам для строительства социальных объектов, проектное финансирование девелоперов и создание инфраструктуры с помощью облигаций", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова.

По долгосрочному плану развития ДОМ.РФ до 2030 года, в России должно быть построено не менее 100 млн кв. м жилья с участием компании.