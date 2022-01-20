Эксперт: ставки аренды коворкингов в Москве в 2022 году вырастут на 10%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ставки аренды гибких офисных пространств в центральных деловых локациях Москвы в 2022 году вырастут на 10%. Такой прогноз дал руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрий Клапша.

"В 2022 году мы ожидаем, что ставки [аренды гибких офисов] в центральных локациях будут расти на 10%", - сказал он журналистам в четверг. Клапша отметил, что на гибкие пространства сохраняется высокий спрос.

Как следует из презентации эксперта, в центральном деловом районе средняя запрашиваемая ставка аренды составляет 36 тыс. рублей за рабочее место в кабинете в месяц.

Также аналитики ожидают значительного роста объема ввода гибких офисов в Москве в 2022 году. Если все запланированные проекты будут реализованы, этот показатель втрое превысит результаты 2021 года.

"Если раньше у нас ввод был на уровне 50 тыс. кв. м, то на 2022 год запланировано около 200 тыс. Мы думаем, что около 170 тыс. точно будет, из них по 50 тыс. кв. м сделки уже подписаны", - уточнил Клапша.

Он добавил, что в 2021 году объем сделок с гибкими офисами вырос в три раза. Было совершено 67 сделок на 120 тыс. кв. м и 18 тыс. рабочих мест. Крупнейшие сделки с коворкингами в 2021 году совершили Ozon, "Сбер", Yandex.