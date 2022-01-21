Росреестр оформляет 65% заявлений по ипотеке в сокращенные сроки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более половины заявлений по ипотечным кредитам в России оформляется в сокращенные сроки, сообщила в пятницу пресс-служба Росреестра.

"Доля электронной ипотеки выросла до 80%, что в четыре раза превышает показатель нацпроекта "Жилье и городская среда". Мы реализовали проект "Электронная ипотека за 1 день" - сегодня 65% всех заявлений по ипотеке в стране оформляется в сокращенные сроки. Нам удалось изменить взаимодействие ведомства с кредитными организациями так, чтобы при оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляли пакет заявлений в Росреестр, и человеку не нужно было обращаться в МФЦ", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росреестра Елены Мартыновой на встрече с представителями кредитных организаций и застройщиков.

Она пояснила, что это помогает людям просто и быстро решать вопросы, связанные с приобретением и продажей недвижимости, не тратить время на заполнение бумажных документов.

Кроме того, Росреестр заключил с банками и застройщиками 134 соглашения о подключении к веб-сервисам ведомства, с помощью которых можно в режиме онлайн направлять на регистрацию договоры долевого участия и совершать иные регистрационные действия. Это экономит время и ресурсы граждан, ускоряет сроки регистрации, отметили в пресс-службе.

Согласно опросу застройщиков, результаты которого на встрече представил генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик, на ежедневной основе электронными сервисами Росреестра пользуется 42% застройщиков - это более чем в два раза превышает данные опроса за 2020 год (15,9%). Еще 27% выбирают цифровой формат несколько раз в неделю. Средняя доля электронных заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, подаваемых девелоперами, составляет 54,4% (в 2020 году - 27,6%), добавил Холопик.