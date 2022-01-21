Подмосковье будет использовать инфраструктурные облигации ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московская область сможет использовать инфраструктурные облигации, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ), это обеспечит инвесторам, реализующим инфраструктурные проекты, доступ к дешевому финансированию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Московская область и АО "ДОМ.РФ" подписали соглашение о совместном развитии на территории Подмосковья механизма использования инфраструктурных облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ)", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что документ был подписан в рамках V форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству, который прошел в Подмосковье 21 января.

"Облигации СОПФ обеспечат инвесторам, реализующим инфраструктурные проекты, в том числе в формате ГЧП, доступ к дешевому финансированию. Уже сегодня мы передали компании ДОМ.РФ на рассмотрение 15 проектов, которые могут получить финансирование. Четыре из них - уже заключенные концессии, реализующиеся в Подмосковье, 11 - ГЧП-проекты, находящиеся в проработке", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что соглашение было подписано в рамках работы правительства Московской области по совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства. По ее словам, Подмосковье возглавляет рейтинг российских регионов по уровню развития ГЧП. В настоящее время в регионе в стадии реализации находится 42 ГЧП-соглашения на общую сумму более 320 млрд рублей.