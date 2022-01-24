Девелопер "Эталон" увеличил продажи недвижимости в 2021 году на 6%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Эталон" увеличила продажи недвижимости в денежном выражении за 2021 год на 6% по сравнению с 2020 годом, до 84,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба девелопера со ссылкой на неаудированные операционные результаты за 2021 год на основе управленческой отчетности компании.

Согласно операционным результатам, денежные поступления выросли на 3%, до 84,1 млрд рублей. Новые продажи в квадратных метрах за год сократились на 17%, до 446 тыс. кв. м недвижимости, количество контрактов - на 12%, до 8,56 тыс. штук. В то же время средняя цена квадратного метра недвижимости девелопера увеличилась за год на 27%, до 189 тыс. рублей, а отдельно жилья - на 34%, до 238,7 тыс. рублей за кв. м.

Объем продаж недвижимости в Московском регионе за 2021 год вырос на 16%, до 54 млрд рублей, но при этом снизился в квадратных метрах на 13%, до 237,4 тыс. кв. м. В то же время в Санкт-Петербурге продажи в денежном выражении снизились на 9%, до 30,3 млрд рублей, а в квадратных метрах - на 21%, до 209 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве и Московской области за год выросла на 29%, до 275,5 тыс. рублей за кв. м, а в Санкт-Петербурге - на 32%, до 192,1 тыс. рублей за кв. м.

Как отметил президент группы "Эталон" Геннадий Щербина, за 2021 года компания увеличила портфель на 2 млн кв. м и расширила географию присутствия девелопера: компания вышла с новыми проектами на рынки Омска и Новосибирской области. "В 2022 году компания намерена запустить в продажу в три раза больше площадей, чем годом раньше. Выводимая на рынок недвижимость будет включать площади в новых проектах, недавно вошедших в портфель группы "Эталон", и новые корпуса в текущих проектах. Кроме того, мы продолжим активно наращивать объем приобретений, расширять региональное присутствие и планируем выступить одним из консолидаторов отрасли, в том числе посредством сделок слияний и поглощений", - добавил Щербина.

Также "Эталон" сократил чистый корпоративный долг до 5,1 млрд рублей, сказал вице-президент по экономике и финансам группы "Эталон" Илья Косолапов. "Чистая денежная позиция группы "Эталон" на проектном уровне составляет 23,4 млрд рублей. С 2022 года дополнительным фактором поддержки станет постепенное раскрытие счетов эскроу по мере ввода в эксплуатацию недвижимости, которую мы строим в соответствии с новыми правилами", - считает он.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м.