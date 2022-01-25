В Москве в 2021 году установили рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в 2021 году зарегистрировало 170,9 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что на 15% превышает результат 2020 года и является абсолютным рекордом, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"За 12 месяцев 2021 года Росреестр оформил свыше 170 тыс. договоров купли-продажи жилья - небывалый объем переходов прав на вторичном рынке Москвы. Ранее максимальный показатель мы фиксировали в 2020 году - 148 тысяч", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Если сравнивать с 2019 годом, то годовой результат увеличился на 17%.

В декабре 2021 года на вторичном рынке жилья Москвы было проведено 20,4 тыс. регистраций договоров купли-продажи, что также является максимальным месячным значением за все годы статистических наблюдений. По сравнению с ноябрем прирост составил 48%, а к декабрю 2020 года показатель увеличился на 1,2%.