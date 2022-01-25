Банк ВТБ при поддержке ДОМ.РФ перешел на электронные закладные при оформлении ипотеки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк ВТБ полностью перешел на выдачу электронных закладных при оформлении ипотечных кредитов при поддержке института развития ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ во вторник.

"В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочеты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска "бумажных" закладных", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака.

ВТБ планирует до конца второго квартала 2022 года запустить сервис по выдаче электронных закладных при оформлении ипотеки во всех регионах присутствия, что позволит заемщикам без посещения МФЦ передать документы в Росреестр для регистрации покупки жилья и смены залога при рефинансировании ипотеки. ВТБ сформирует для заемщика необходимый пакет документов вместе с электронной закладной. Участники сделки подпишут документы электронной подписью, а сотрудники банка направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. Затем закладная будет передана в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения.

"С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тыс. таких (электронных - прим. ТАСС) закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика", - отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Сегодня в России в электронном формате выдается около 30% всех закладных. Общее количество электронных закладных, выпущенных банками при поддержке ДОМ.РФ, превысило 200 тыс.