В Оренбурге расселят до конца года здание бывшего летного училища, где учился Гагарин

ОРЕНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Жилая часть нуждающегося в восстановлении здания бывшего Оренбургского высшего авиационного училища, где в 1950-х годах обучался космонавт Юрий Гагарин, или так называемая Гагаринская летка, будет расселена до конца 2022 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии.

"Жильцы дома на улице Советской, д. 1 в Оренбурге будут расселены до конца года. Дом был признан аварийным в 2017 году и стоял в очереди на расселение в 2026 году. В конце 2021 года правительством Оренбургской области было принято решение о выделении денежных средств на расселение жилой части помещения уже в этом году. Здание включили в муниципальную программу "Переселение граждан муниципального образования "город Оренбург" из жилых домов, признанных аварийными", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в администрации города, расселению подлежат 83 квартиры, 76 из которых находятся в частной собственности у граждан и семь - в муниципальной. Владельцам квартир уже направили уведомления об изменении сроков расселения, а на встречах разъяснили порядок и варианты расселения. Собственники могут получить деньги или получить благоустроенное жилое помещение, равное по площади аварийному. На эти цели из областного бюджета выделено около 240 млн рублей, объяснили в мэрии.

"Большая часть жителей дома согласны покинуть жилье на улице Советской, так как понимают, что дом находится в аварийном состоянии и проживать в нем опасно. Один из главных вопросов, который волнует людей, - стоимость квадратного метра. Сейчас она предложена гражданам в размере 55 тыс. рублей", - рассказал и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолий Байкаров.

Кроме жилья, добавили в пресс-службе, в здании выкупу подлежат восемь нежилых помещений. Этим вопросом занимается министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. По данным мэрии, на эти цели из областного бюджета выделено 68 млн рублей.

Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного училища, в котором в 1955-1957 годах учился первый в мире космонавт Юрий Гагарин, находится в историческом центре Оренбурга и является объектом культурного наследия федерального значения. После пожара в мае 2016 года здание частично было признано аварийным, осенью 2019 года за счет бюджетных средств провели его консервацию. В декабре 2019 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил изменить функциональное назначение здания и передать его инвесторам для восстановления и организации гостиницы. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, работавший в Оренбурге в декабре 2021 года, считает, что Гагаринская летка должна стать туристическим центром Оренбурга с комфортными условиями пребывания.