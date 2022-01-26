Число ипотечных сделок в 2021 году в Москве выросло на 23%, до рекордных 128 тыс.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 127,6 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в 2021 году, что на 22,5% больше, чем за 2020 год. Это рекордный для города за все годы показатель, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"По итогам года нами зафиксирован новый максимум - 127,6 тыс. регистраций ипотечных договоров в Москве, что более чем на 23,4 тыс. сделок больше, чем в рекордном 2020 году", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В декабре Росреестр зарегистрировал более 13,5 тыс. ипотечных сделок в Москве - это в 1,2 раза превысило результат ноября и на 4% больше, чем в декабре 2020 года.

В 2021 году в столице было выдано 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов на 241,6 млрд рублей, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам - на ее долю приходится 25,2% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тыс. кредитов на сумму 511 млрд рублей", - отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба.