Эксперты: семейная ипотека поддержит спрос на рефинансирование, несмотря на рост ставок

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спрос на рефинансирование ипотечных кредитов в России поддержит программа семейной ипотеки на фоне роста рыночных ипотечных ставок до двузначных значений. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты на финансовом рынке.

По оценке ДОМ.РФ и Frank RG, на рефинансирование ипотеки в 2021 году выдано 211 тыс. кредитов на 511 млрд рублей, что на 19% меньше показателя 2020 года в количественном выражении и на 17% - в денежном. По итогам 2021 года на рефинансирование ипотеки пришло около 11% всех выданных кредитов. Сегодня средневзвешенная ставка рефинансирования ипотеки достигает 10,29%, отмечают в ДОМ.РФ.

"Сегодня, когда по базовым программам банков ипотечные ставки достигли двузначных значений, рефинансирование может быть выгодно в рамках семейной ипотеки", - отметили в пресс-службе ВТБ.

С тем, что распространение семейной ипотеки на первенца позволит дополнительно поддержать спрос на рефинансирование ипотеки в 2022 году, соглашается и главный аналитик "Росбанк Дом" Ирина Бабина. Условия программы позволяют рефинансировать ипотечный кредит, оформленный на покупку жилья в новостройках, по льготной ставке до 6%. Ставки по рефинансированию семейной ипотеки остаются ниже в среднем на 2 п.п., чем по стандартным программам, добавляет начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка (ПСБ) Татьяна Чернышева. По ее словам, в ПСБ половина всех рефинансируемых кредитов банка приходится на эту льготную программу.

Эксперты отмечают, что пик по выдаче ипотеки на цели рефинансирования пришелся на первую половину 2021 года. В начале 2021 года средняя ставка по накопленному ипотечному портфелю в России составляла около 9%, а средневзвешенная ставка предложения по рефинансированию - менее 8%, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его словам, это привело к тому, что в первом полугодии 2021 года граждане активно рефинансировали имеющиеся у них ипотечные кредиты - их доля достигала 16% всей ипотечной выдачи.

Во втором полугодии на фоне резкого изменения ключевой ставки Банком России спрос на рефинансирование ипотеки начал сокращаться. К декабрю ставки рефинансирования достигли 9,3%, а средневзвешенная ставка по накопленному портфелю наоборот опустилась до 8%, обращает внимание Гольдберг. В ВТБ отмечают, что на сегодня основная часть заемщиков уже успела переоформить кредиты под более низкий процент. Как результат, по данным ДОМ.РФ, к декабрю доля рефинансирования снизилась почти в три раза - до 5% всех выдаваемых кредитов.

Прогноз на 2022 год

В то же время Чернышева из ПСБ считает, что потенциал рефинансирования на ипотечном рынке еще не исчерпан, однако спрос на него в 2022 году не будет таким массовым, когда интерес заемщиков был обеспечен рекордным снижением ставок по ипотеке. "Рефинансирование ипотечного кредита по-прежнему выгодно тем, кто брал кредит по более высоким ставкам. Например, сейчас разница в ставках по ипотеке достигает около 4 п.п. к ставкам 2013-2014 годов", - добавляет Бабина из "Росбанк Дом".

В "Росбанк Дом" ожидают коррекцию выдач кредитов в целях рефинансирования в первом полугодии 2022 года и возвращение спроса после завершения цикла повышения ключевой ставки во второй половине года. В свою очередь, по оценке ДОМ.РФ, текущая ситуация с рефинансированием будет сохраняться в течение всего 2022 года. "В случае реализации благоприятного макроэкономического сценария ипотечные ставки начнут снижаться уже во втором полугодии, но не достигнут уровня, при котором рефинансирование будет таким же привлекательным, как в начале 2021 года. Скорее, это перспектива 2023-2024 годов", - говорит Гольдберг.

Эксперт также отметил, что не стоит бояться брать ипотеку сегодня по выросшим ставкам, если семье необходимо жилье, а на эти цели есть первоначальный взнос и надежный источник доходов. "Ставки имеют свойство колебаться, и в период очередного снижения стоимости ипотеки можно будет ее рефинансировать и тем самым значительно снизить платежи либо срок кредита. В этом смысле рефинансирование - абсолютно универсальный и удобный рыночный инструмент. К тому же в настоящее время практически весь рост ипотечных ставок, по нашей оценке, уже случился - и в среднесрочной перспективе они, вероятнее всего, будут снижаться", - заключил он.

О семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство РФ распространило ее и на первенцев. Также действие программы было продлено до конца 2023 года.

Кроме того, в апреле действие программы семейной ипотеки было распространено на приобретение земельных участков и строительство частных домов на них.