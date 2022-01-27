Число сделок с новостройками Москвы в 2021 году выросло на треть

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почти 144 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано в Москве в 2021 году, что стало рекордным показателем. Рост по сравнению с 2020 годом составил 30%, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе - декабре 2021 года зарегистрировано 143 985 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, что в 1,3 раза (29,5%) больше, чем за аналогичный период 2020 года (111 176)", - говорится в сообщении.

Из них на рынке жилой недвижимости в 2021 году оформлено 98,8 тыс. договоров - рост к предыдущему году составил 19%. В нежилом секторе за год зарегистрировано 45,2 тыс. договоров долевого участия - на 59% больше, чем в 2020 году.

"Очевидно, среди решающих факторов повышенного спроса стала льготная ипотека, которая даже после изменений ее условий продолжала стимулировать продажи в Москве. Кроме того, в столице все больше покупателей вместе с квартирами в новостройках сразу приобретали нежилые помещения (кладовки) и машиноместа, что также отражалось на объемах регистраций", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.