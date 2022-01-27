Forbes опубликовал новый рейтинг "королей российской недвижимости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лидеры российского рынка недвижимости в 2021 году увеличили свои доходы после их падения по результатам 2020 года. Об этом сообщается в рейтинге "королей российской недвижимости" за прошедший год, который в четверг опубликовал журнал Forbes.

Первое место в рейтинге несколько лет подряд занимает группа компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Она является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский" и агрокластер "Фуд сити". Арендный доход компании составил $1,67 млрд в 2021 году ($1,28 млрд в 2020 году), пишет Forbes.

На втором месте в рейтинге расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна, арендный доход которой, по данным издания, в 2021 году составил $615 млн ($585 млн в 2020 году). "Ташир" объединяет более 200 компаний в различных секторах экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ретейле и индустрии развлечений. Третье место в рейтинге заняла группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с арендным доходом за 2021 год в $510 млн ($460 млн в 2020 году). Крупнейшими объектами группы считаются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ "Калейдоскоп".

В пятерку рейтинга "королей российской недвижимости" вошли также Gleden Invest Александра Клячина, управляющая деловым кварталом "Красная роза", Даниловской мануфактурой и ДК "Рассвет", с доходом за 2021 год в $385 млн, а также Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 45 торговыми центрами, в числе которых "Мега Белая Дача", "Мега Химки" и "Мега Теплый Стан", (доход за 2021 год составил $350 млн).